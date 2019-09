Katholieke kerk Australië koopt misbruik af

De katholieke kerk in Australië betaalt naar verwachting omgerekend meer dan 900.000 euro aan een man die is misbruikt door een van de beruchtste pedofiele priesters in het land. Het slachtoffer was pas negen jaar oud toen hij werd verkracht door Gerald Ridsdale, die waarschijnlijk in veertig jaar tijd honderden jongetjes heeft misbruikt.

De advocaat van het slachtoffer bevestigde tegen de nieuwszender ABC dat de partijen in een civiele zaak tot een akkoord zijn gekomen. Dat opent de deuren voor de honderden andere slachtoffers van Ridsdale om eveneens tot een overeenkomst te komen.

De deal is een gevolg van de erkenning van de kerk dat er al vanaf 1975 talloze klachten waren over de priester. De advocaten van het slachtoffer stelden dat de kerk nalatig is geweest in de zorg voor de kinderen door Ridsdale van parochie naar parochie te blijven verplaatsen.