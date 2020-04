Kathedraal New York wordt noodziekenhuis

Een kathedraal in New York gaat vanwege de coronacrisis dienst doen als noodziekenhuis. In het enorme gebedshuis komen negen tenten te staan waar zeker 200 patiënten kunnen worden behandeld, bericht The New York Times.

De eerste patiënten worden aan het eind van de week of begin komende week verwacht in Kathedraal Saint John the Divine. „In eerdere eeuwen werden kathedralen altijd op deze manier gebruikt, zoals tijdens de pest”, zei deken Clifton Daniel III tegen de krant. Hij merkte wel op dat het voor zijn generatie een nieuwe ervaring is.

Medisch personeel van het nabijgelegen ziekenhuis Mount Sinai Morningside gaat het noodziekenhuis bemannen. Het is nog onduidelijk of ook patiënten met Covid-19 worden opgevangen in de kathedraal. Dat is volgens medewerkers wel aannemelijk.

Ziekenhuizen in de stad kunnen de hulp goed gebruiken. New York is zwaar getroffen door de pandemie. In de metropool zijn volgens plaatselijke media zeker 2738 patiënten overleden.