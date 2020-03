Kat in Hongkong test positief op coronavirus

Een kat in Hongkong heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De eigenaar van het huisdier heeft het virus ook, aldus een medewerker van de lokale overheid. De kat vertoont nog geen symptomen die voorkomen bij mensen met het virus.

Volgens Hongkong en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het niet bewezen dat katten het virus over kunnen dragen. In Hongkong werd het virus eerder bij twee honden vastgesteld. Het is de tweede kat met het coronavirus. De eerste was in België. Die kat heeft het virus ook van de eigenaar gekregen.

In Hongkong zijn 714 besmettingen geregistreerd. Daar wordt enorm streng gecontroleerd. Al sinds de eerste besmetting hebben veel mensen zelf maatregelen genomen, zoals mondkapjes voor en vanuit huis werken. Uit onderzoek van de krant The South China Morning Post blijkt dat de mensen uit Hongkong niet tevreden zijn met het overheidsingrijpen, maar wel met wat de bewoners zelf doen. De krant ondervroeg 850 mensen en 70 procent van hen denkt dat het door de Hongkongers, en dus niet door de overheid, komt als de virusuitbraak wordt ingedamd.