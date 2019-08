Kat-en-muisspel in onrustig Hongkong

De autoriteiten en betogers in Hongkong waren zondag weer verwikkeld in een kat-en-muisspel. De politie trad met charges en traangas op tegen straatprotesten. Demonstranten trokken zich vaak snel terug, om ergens anders weer op te duiken.

De tactiek van de demonstranten wordt in plaatselijke media „wees als water” genoemd. „We zijn al de hele dag aan het rennen, maar zijn niet moe”, zei een betoger. Hij haastte zich naar een andere demonstratie in de metropool, die al weken in de ban is van grootschalige protesten.

De protestacties vonden zondag verspreid over de miljoenenstad plaats. In het district Sham Shui Po trokken meer dan duizend betogers in zwarte shirts over straat. Sommige omwonenden juichten terwijl bestuurders claxonneerden of duimen omhoog staken.

„We wonen al ons hele leven in Hongkong. Dit is de zwaarste periode omdat de regering niet naar de burgers luistert”, zei een 63-jarige man. Hij had zijn 93-jarige vader in een rolstoel meegenomen naar het protest.

De protesten in de stad, die een autonome status heeft binnen China, draaiden aanvankelijk om een omstreden uitleveringswet. Inmiddels hebben betogers ook andere eisen.

„Ik maak me zorgen om mijn toekomst. De toekomst van Hongkong. Dat doen we allemaal”, zei een 27-jarige man, bij wie de tranen over het gezicht liepen door het traangas. „We willen voorkomen dat China het volledig overneemt.”