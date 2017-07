Kaspersky: we worden gebruikt als pion

Cyberbeveiliger Kaspersky Lab vindt dat het de dupe is geworden van het gesteggel tussen Rusland en de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering verwijderde het van oorsprong Russische bedrijf dinsdag van twee lijsten met goedgekeurde leveranciers voor overheidsdiensten.

„Het lijkt erop dat Kaspersky Lab is meegesleurd in een geopolitiek gevecht waarin beide partijen proberen het bedrijf als een pion in hun spel te gebruiken”, stelde de organisatie woensdag volgens het Russische persbureau RIA. „Kaspersky Lab heeft geen banden met welke regering dan ook”, aldus het bedrijf, dat benadrukte nooit een land te zullen helpen bij cyberspionage.

Amerikaanse inlichtingendiensten en politici verdenken Kaspersky Lab ervan nauwe banden te hebben met Russische inlichtingendiensten. Er werd gevreesd dat de Russen via Kaspersky-producten toegang kunnen krijgen tot Amerikaanse netwerken. De FBI voelde vorige maand nog Amerikaanse medewerkers van het beveiligingsbedrijf aan de tand.