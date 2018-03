Karinthië: wat kies je als er geen christelijke partijen zijn?

Over politiek praten doen Oostenrijkers niet zo snel. Ook christelijke Oostenrijkers niet. Maar de Nederlander die gewend is aan het bestaan van christelijke partijen heeft wel een hoop te vragen.

Van veranderingen en vernieuwingen is men in onze omgeving in Karinthië niet zo gediend. Behouden en beschermen staan hoog in het vaandel. Op elk feest zie je traditionele klederdrachten. Op zaterdagmiddag gaan veel winkels al dicht, en dat blijft op zondag zo. Daarom vormde veiligheid wellicht zo’n belangrijk thema in de campagnes voor de regionale verkiezingen die in Karinthië afgelopen zondag werden gehouden.

Bij de verkiezingen wonnen de sociaaldemocraten, gevolgd door de conservatieve partijen FPÖ en ÖVP. Maar wat stemden de christenen? Ik was er nieuwsgierig naar, maar het bleek nog niet zo gemakkelijk daar een goed antwoord op te vinden.

Onze gemeente, de Evangelikale Gemeinde Klagenfurt, is een Bijbelgetrouwe gemeente. Zo’n zestig gemeenteleden, van alle leeftijden en allerlei herkomst, verzamelen zich op zondagmorgen in een voormalig woonhuis. Allen beamen de boodschap van de Bijbel. Dat Woord werkt door in het dagelijks leven, en evenzeer in de politieke keuze. Zouden ze met z’n allen stemmen op een partij die is gevormd door het Evangelie van Jezus Christus?

Op het stembiljet staan hier echter geen kolommetjes voor SGP, ChristenUnie of CDA. Uitgesproken christelijke partijen ontbreken ten enenmale. Wat moet je daarmee als het Evangelie je dierbaar is en je dat ook in je partijkeuze tot uitdrukking wilt brengen? Als Nederlanders mogen wij in Oostenrijk niet stemmen. Maar het intrigeert wel: hoe stem je als er geen christelijke partij is?

Daar kom je niet zomaar achter, want over je politieke overtuiging praat je hier niet. Dat kunnen wij, Ausländer, natuurlijk niet weten, en dus vragen we onze medegemeenteleden onbevangen op welke partij ze stemmen. Sommigen houden zich op de vlakte. Anderen spreken zich uit, tegenover die „freche Holländer” – die onbeleefde Nederlanders. Het blijkt dat gemeenteleden zo ongeveer op alle partijen stemmen. Van erg rechts (de FPÖ) tot erg links (de Grünen). En ja, ze weten het allemaal te motiveren.

Hoe wij zelf zouden stemmen, als we het zouden mogen? We zijn natuurlijk voor gezinnen want we vormen er zelf één, ten gunste van belastingverlaging enzovoort. Da’s gewoon eigenbelang en mag niet al te zwaar wegen. We zijn ook tegen abortus. Vinden we deze thema’s echt belangrijk? Dan zouden we FPÖ moeten stemmen, een partij die in Nederland als extreemrechts wordt beschouwd. En ja, dat stemmen sommige medegelovigen.

De natuur in Karinthië beschermen? Barmhartig beleid ten aanzien van echte vluchtelingen? Allemaal voor. Dan zouden we een kruisje moeten zetten bij de Groenen. Dat doen minstens twee gemeenteleden. Of toch maar de conservatieve ÖVP, de partij van premier Sebastian Kurz, net zo jong (31) als pragmatisch? Beetje bescherming van natuur, een beetje bescherming van ongeboren leven.

Het is, bij gebrek aan christelijke partijen, niet eenvoudig om je kruisje onder de juiste partij te plaatsen. Wat weegt zwaarder: abortusbeleid, vluchtelingenbeleid, natuur? Die afweging moet ieder die van het kruis weet, voor zich maken.