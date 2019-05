Karelsprijs uitgereikt aan VN-topman Guterres

Tijdens een plechtigheid in het stadhuis van de Duitse stad Aken is de Karelsprijs uitgereikt aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. De prijs werd hem eind januari toegekend wegens zijn grote verdiensten voor de Europese waarden.

„De voormalige premier van Portugal handelt in de complexe wereld op basis van Europese waarden, vooral om vrede, vrijheid en democratie te realiseren”, aldus de toekenners van de prijs. Na de uitreiking hield de Spaanse koning Felipe een toespraak.

De Karelsprijs wordt sinds 1950 toegekend aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese eenheid. De uitreiking is altijd op Hemelvaartsdag. Vorig jaar kreeg de Franse president Emmanuel Macron de prestigieuze prijs. De Nederlandse winnaars waren in 1967 toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns en in 1996 toenmalig koningin Beatrix.

De prijs is genoemd naar keizer Karel de Grote. Hij stierf begin 814 in Aken.