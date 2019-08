Kardinaal Pell vangt bot in hoger beroep

De wegens kindermisbruik veroordeelde kardinaal George Pell komt niet op vrije voeten. Een Australische rechtbank veegde het beroep tegen zijn veroordeling van tafel. "Hij moet zijn gevangenisstraf van zes jaar blijven uitzitten", zei rechter Anne Ferguson.

De 78-jarige Pell, ooit één van de machtigste mannen binnen het Vaticaan, was eerder dit jaar veroordeeld tot de jarenlange celstraf. Hij zou in de jaren negentig twee koorknapen seksueel hebben misbruikt. De geestelijke was toen de aartsbisschop van Melbourne.

De advocaten van Pell hadden op meerdere gronden beroep aangetekend tegen de veroordeling. Ze klaagden ook dat aanklagers zich te veel baseerden op verklaringen van het enige nog levende slachtoffer. Het tweede slachtoffer overleed in 2014 aan de gevolgen van een overdosis.

Pell komt in 2022 in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij kan nog een keer in beroep gaan.