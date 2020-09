Kardinaal opgestapt na financieel debacle Vaticaan

De kardinaal die in het Vaticaan gaat over heiligverklaringen is onverwacht opgestapt. Angelo Becciu (72) wordt gelinkt aan een financieel schandaal. Paus Franciscus heeft zijn ontslag aanvaard, meldt het Vaticaan.

Het gebeurt maar zelden dat een kardinaal opstapt. Mogelijk heeft de paus er zelf op aangedrongen.

Italiaanse media schrijven dat Becciu’s vertrek samenhangt met een investering van het Vaticaan in onroerend goed in het centrum van Londen. De kardinaal wil geen commentaar geven.

Becciu was in een eerdere functie verantwoordelijk voor de omstreden vastgoeddeal, die aanklagers van het Vaticaan sinds vorig jaar onderzoeken. In juni arresteerde de politie al een Italiaanse vastgoedbemiddelaar. Hij wordt onder meer verdacht van afpersing, fraude en witwassen. Na een paar dagen hechtenis werd hij op borgtocht vrijgelaten.