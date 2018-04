Karavaan migranten aangekomen bij grens VS

Een karavaan migranten uit Centraal-Amerikaanse landen is aangekomen in de Mexicaanse plaats Tijuana op de grens met de VS. Het gaat om ongeveer vierhonderd mensen uit Honduras, Guatemala en El Salvador die zich nu beraden op volgende stappen.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde begin deze maand hulpgelden aan Honduras en andere landen in te trekken als zij de zogenoemde karavaan niet tegenhielden. Toen telde die nog 1200 migranten.

De migranten hebben er een maand over gedaan om vanaf de Mexicaans-Guatemalteekse grens naar Tijuana te reizen. Ze moeten nu beslissen of ze illegaal de grens over gaan, aan de grens asiel vragen of in Mexico blijven. Volgens Amerikaanse grenswachten zijn enkelen al gepakt terwijl ze over het grenshek het land probeerden binnen te komen.

De karavaan is eigenlijk een jaarlijks terugkerend gebeuren rond de Pasen. De mars wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de migrantenpolitiek en trekt rond. Dit jaar is het evenement echter in een ander daglicht komen te staan door de aandacht die Trump daaraan gaf. Die sprak van een „karavaan van mensen uit Honduras” die onderweg was naar „onze zwakke grens”.