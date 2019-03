Karadzic krijgt alsnog levenslang

Het internationale tribunaal voor misdaden in de oorlog in voormalig Joegoslavië heeft de voormalige politieke leider van de Serviërs in Bosnië-Herzegovina, Radovan Karadzic, in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Het tribunaal oordeelde dat de straf die hij drie jaar terug in eerste instantie kreeg, 40 jaar cel, te licht is gezien zijn verantwoordelijkheid voor etnische zuiveringen en vooral de massamoorden rond Srebrenica in 1995. Het tribunaal bestempelde die als volkerenmoord en vroeg in eerste instantie al om een levenslange straf.