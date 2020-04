Kapperszaken en winkeltjes begin mei open in Portugal

Portugal maakt zich op om de maatregelen om de coronacrisis te bezweren te versoepelen. Volgende maand zal de lockdown geleidelijk worden opgeheven. Waarschijnlijk gaan buurtwinkels, kapperszaken en kinderopvangcentra als eerste weer open.

Premier Antonio Costa gaf die wens donderdag al te kennen, vrijdag liet de branchevereniging voor persoonlijke verzorging weten dat de bedrijfstak de voorbereidingen treft om onder meer schoonheids- en kapsalons veilig te heropenen.

Het ministerie van Landbouw deed een officiële oproep aan studenten om boeren en fruittelers te gaan helpen bij de oogst deze zomer. Ze kunnen 2194 euro bijverdienen zonder belasting te betalen. Ook mensen die door de omstandigheden werkloos zijn geworden, worden aangemoedigd tijdelijk in de agrarisch sector de slag te gaan.

Portugal riep op 18 maart de noodtoestand uit wegens de corona-uitbraak en verlengde die deze week tot 2 mei. Het land heeft tot dusver ruim 19.000 besmettingsgevallen geregistreerd en 657 doden, veel minder dan het aangrenzende Spanje.

In Europa hebben Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken ook al besloten de maatregelen te versoepelen. In de VS wil president Donald Trump dat de Amerikaanse staten die niet zwaar zijn getroffen door corona de economie zo snel mogelijk weer op gang brengen.