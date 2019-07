‘Kapotte’ Franse raketten bij rebellen Libië

Frankrijk heeft toegegeven dat het de eigenaar was van raketten die zijn aangetroffen op een rebellenbasis in Libië. Het gaat om meerdere in de Verenigde Staten gemaakte antitankprojectielen met een waarde van ongeveer 150.000 euro per stuk.

De raketten lagen op een basis van troepen die trouw zijn aan krijgsheer Khalifa Haftar. Rivaliserende strijdkrachten liepen dat kamp op zo’n 100 kilometer ten zuiden van Tripoli vorige maand onder de voet. Daarna kregen journalisten drie projectielen en ander buitenlands wapentuig te zien.

Het Franse ministerie van Defensie erkent nu weliswaar dat de raketten uit Frankrijk komen, maar spreekt tegen dat ze zijn geleverd aan strijders die Haftar steunen. Franse troepen in Libië zouden de wapens uit het oog zijn verloren, omdat werd gedacht dat ze „beschadigd en defect” waren.

„Deze wapens waren tijdelijk opgeslagen in een loods tot ze vernietigd konden worden”, meldt het ministerie. „Ze zijn niet overgedragen aan lokale strijdkrachten.” Het departement vertelt niet hoe de wapens precies zijn kwijtgeraakt.

In Libië is een conflict gaande tussen de door de VN gesteunde regering in Tripoli en Haftar, die volgens analisten ook wordt gesteund door meerdere landen. Frankrijk zegt dat de verloren wapens bedoeld waren voor de bescherming van troepen die er inlichtingen verzamelden en antiterreurmissies ondernamen.