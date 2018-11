Kapitein van dodelijke vaartocht aangeklaagd

De kapitein van het amfibievaartuig dat in juli zonk op een meer in Missouri, waardoor zeventien passagiers om het leven kwamen, is door een federale jury in staat van beschuldiging gesteld. De 51-jarige Kenneth McKee is voor elk dodelijk slachtoffer „onoordeelkundig handelen, nalatigheid en onoplettendheid in functie” ten laste gelegd. Dat heeft de openbaar aanklager van West-Missouri donderdag gezegd in de Amerikaanse media.

De juryleden waren van mening dat McKee geen rekening heeft gehouden met de voorspelde weersverslechtering toen hij met de ‘duck boat’ het water opging. Eenmaal onderweg maakte hij de verkeerde keuzes en bestuurde het scheepje in strijd met de voorschriften. Bovendien verzuimde hij de opvarenden te instrueren reddingsvesten aan te trekken. De politie had bij het eerste onderzoek al vastgesteld dat er mogelijk sprake was van dood door schuld.