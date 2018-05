Voor de Surinaamse kust is opnieuw een vissersboot overvallen. Volgens Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, is de kapitein daarbij gedood. Over het lot van de overige vier bemanningsleden is nog niks bekend, melden Surinaamse media.

Eind vorige week zijn vier vissersboten door piraten overvallen. Vier vissers hebben het overleefd, zestien anderen zijn nog vermist. Inmiddels zijn drie lichamen geborgen. De zoektocht naar overlevenden en slachtoffers is nog gaande.