Kapitein Sea-Watch betreurt havenmanoeuvre

De Duitse kapitein van de Sea-Watch 3, Carola Rackete, betreurt het dat ze bij het aanmeren in de haven van Lampedusa een politievaartuig klem heeft gezet. Dat heeft ze de Italiaanse autoriteiten zondag laten weten via haar advocaat Alessandro Gamberini. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemde het incident een „criminele actie, een oorlogshandeling”.

Rackete (31) werd zaterdag gearresteerd nadat ze een Italiaans verbod had genegeerd en haar reddingsschip met veertig migranten aan boord toch aan de kade had gelegd. „Het spijt haar zeer dat ze een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd en die politiemensen schrik heeft aangejaagd. Het was een lastige manoeuvre, maar ze had steeds het gevoel dat ze die op een veilige manier uitvoerde. Ze naderde buitengewoon langzaam”.

Op videobeelden is te zien dat overheidsschepen proberen te verhinderen dat de Sea-Watch de trossen kan uitgooien. Een van die vaartuigen kwam daardoor even in de verdrukking, maar kon zich daarna in veiligheid brengen. Gamberini zei dat Rackete onmiddellijk de motoren had uitgezet toen ze zich realiseerde dat ze misschien te dicht bij die patrouilleboot zou komen.