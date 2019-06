Kapitein rampschip had al ongeval in Nederland

De kapitein van het cruiseschip dat betrokken was bij de dodelijke aanvaring op de Donau in Boedapest, was in april ook betrokken bij een aanvaring in Nederland. Dat melden Hongaarse aanklagers.

Ze zeiden niet om welk ongeval het ging, maar twee schepen van dezelfde maatschappij waren in april betrokken bij aanvaringen in Nederland. In de Rotterdamse haven vielen op 16 april zeven gewonden door een aanvaring tussen twee cruiseschepen waarvan een van rederij Viking was. Op 1 april botste bij Terneuzen een schip van Viking op een olietanker. Daarbij raakten vijf opvarenden gewond.

Door het ongeval vorige week woensdag, waarbij het 135 meter lange cruiseschip de Viking Sigyn een kleinere boot met Zuid-Koreaanse toeristen aanvoer, kwamen zeker vijftien Zuid-Koreanen om het leven. Nog dertien mensen worden vermist, onder wie twee Hongaarse bemanningsleden. Zeven Koreanen overleefden het ongeluk.

In een verklaring zeiden de aanklagers ook dat uit hun onderzoek blijkt dat de kapitein na de aanvaring in Boedapest "gegevens van zijn telefoon heeft verwijderd".