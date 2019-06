Kapitein rampschip Donau aangeklaagd

De kapitein die is aangehouden na de fatale aanvaring op de Donau in Boedapest, is zaterdag officieel aangeklaagd. Dat melden gerechtelijke bronnen.

Een gerechtsmedewerker zei dat de 64-jarige Oekraïense kapitein van de Viking Sigyn is aangeklaagd, maar gaf geen verdere details. De advocaat van de kapitein zei dat het hof hem niet op borgtocht wil laten gaan

De kapitein moest zaterdag in Boedapest voor de rechter verschijnen in een onderzoek naar „criminele nalatigheid op een openbare waterweg”.

Het 135 meter lange cruiseschip de Viking Sigyn, dat hij bestuurde, had een kleinere boot met Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden aangevaren. Het kleinere schip zonk en daardoor kwamen zeven mensen om het leven en raakten 21 vermist. Zeven mensen overleefden de aanvaring.

De Hongaarse politie hield de kapitein van de Viking Sigyn donderdag aan op verdenking van roekeloos gedrag. Vrijdag zei zijn raadsman dat de Oekraïener ontkent dat hij iets verkeerd had gedaan.

De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. De botsing gebeurde op een druk deel van de rivier, van waaruit bezoekers de stad en het parlementsgebouw kunnen zien, dat in het donker wordt verlicht.