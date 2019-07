Kapitein Grace 1 boos om optreden mariniers

De Indiase kapitein van de Iraanse tanker Grace 1 vindt dat de Britse autoriteiten te hardhandig werk zijn gegaan bij de inbeslagname van zijn schip. Hij zegt tegen de BBC dat zijn ongewapende bemanningsleden onder schot werden gehouden en moesten knielen op het dek.

Het Iraanse vaartuig is begin deze maand aan de ketting gelegd bij Gibraltar. De lokale autoriteiten kregen daarbij hulp van tientallen Britse mariniers.

De Indiër zegt dat hij na verzoek van de politie om aan boord te komen al een ladder had laten zakken. Daarna landde volgens hem een legerhelikopter op het schip. De kapitein noemt dat een „gevaarlijke” actie en klaagt dat de mariniers schreeuwend en met getrokken wapens aan boord kwamen.

„We hadden 28 ongewapende bemanningsleden. Ik was in shock, iedereen was in shock”, aldus de zeeman, die vindt dat de autoriteiten hem ook hadden kunnen vertellen dat hij was aangehouden. De man was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de EU-sancties tegen Syrië, de reden dat de olietanker wordt vastgehouden.

De politie in Gibraltar zegt dat „minimale dwang” is gebruikt door de mariniers, die moesten zorgen dat politiemensen aan boord konden komen. De inbeslagname van de olietanker heeft geleid tot een diplomatieke crisis met Iran, dat inmiddels een Britse tanker aan de ketting heeft gelegd.