Kapitein Duits reddingsschip vrijgesproken in hoger beroep

De Duitse kapitein van een reddingsschip die op Malta was veroordeeld tot een boete van 10.000 euro, is daar in hoger beroep van vrijgesproken. Een woordvoerder van de organisatie achter het schip, Mission Lifeline, noemt dat een grote verrassing.

Schipper Claus Peter Reisch kreeg het in 2018 aan de stok met de autoriteiten in de kleine EU-lidstaat. Hij voer toen Maltese wateren binnen met ruim 230 geredde migranten aan boord van zijn schip, dat volgens plaatselijke media in Nederland stond geregistreerd als pleziervaartuig.

Reisch kreeg de boete opgelegd omdat de registratie van zijn vaartuig niet klopte. Zijn advocaten tekenden met succes beroep aan tegen die uitspraak.