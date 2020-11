Kanye West wil in 2024 weer meedoen aan verkiezingen

Hoewel de eerste poging van Kanye West om president te worden is mislukt, lijkt de rapper het over vier jaar nog eens te willen proberen. Dat liet hij weten via een bericht op Twitter, waarbij hij ‘KANYE 2024’ schreef.

West had zich dit jaar ook kandidaat gesteld, maar kreeg slechts 60.000 stemmen en besloot daarom op dinsdagavond al de handdoek in de ring te gooien. De reden dat hij weinig stemmen kreeg was onder meer te wijten aan het feit dat hij zich veel te laat had ingeschreven om mee te doen en zodoende in veel staten niet meer op de officiële kieslijsten kon komen.

Zin om te praten over zijn verlies had Kanye niet. Hij zou woensdagavond aanwezig zijn bij de talkshow van Jimmy Kimmel, maar die liet weten dat de rapper had afgezegd.