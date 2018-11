„Kans op steun Lagerhuis voor akkoord neemt toe”

De kans dat het brexitakkoord gesteund gaat worden door het Britse parlement neemt toe, omdat er in het Verenigd Koninkrijk (VK) weinig acceptabele alternatieven zijn.

Dat stelde politicoloog Anna van der Vleuten donderdag tijdens een actualiteitencollege over het brexitakkoord aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dat de kans toeneemt komt volgens de wetenschapper doordat er op dit moment geen betere mogelijkheden zijn die op steun van een meerderheid van het Britse parlement kunnen rekenen. „Het huidige conceptakkoord is voor het parlement de minst slechte optie om te steunen. Uiteindelijk wil niemand een no-deal scenario op zijn geweten hebben. Ook wil niemand, behalve May, deze klus klaren”, aldus Van der Vleuten.

Bij haar stelling gaat ze uit van twee aannames. „De eerste is dat de parlementsleden zich verantwoordelijk voelen tegenover de Britse burgers. De andere is dat de parlementsleden goed zijn geïnformeerd over de harde realiteit van de andere mogelijkheden.”

Het vinden van een uitweg wordt bemoeilijkt door het lage niveau van de debatten in het Lagerhuis, vindt Van der Vleuten. „De oorzaak van het waardeloze niveau is het districtenstelsel in het VK. Door dit stelsel wordt polarisatie in de hand gewerkt en is er beloning voor het uitgesproken gedrag dat we nu zien.”

Het voordeel van de situatie in het VK is dat een mogelijk uittreden van Nederland naar de achtergrond is verdwenen, meent Van der Vleuten. Die mening deelde Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar sociologie en migratierecht. „Welk belang heeft een klein lidstaat, zoals Nederland, erbij om de EU te verlaten? We zien een grote lidstaat de EU verlaten en zien ook hoe moeilijk het al voor hen is.”

Bovendien is het conceptakkoord in het voordeel van de EU, volgens Van der Vleuten. „De EU-onderhandelaars kunnen trots zijn op dit akkoord. Juncker zegt wel dat er alleen maar verliezers zijn, maar dat zegt hij alleen om niet te triomfantelijk te klinken. Anders wordt het nog moeilijker voor de Britten om dit akkoord te gaan verkopen in het VK.”

Volgens Groenendijk klopt de gedachte dat er alleen maar verliezers zijn wél. „Kijk bijvoorbeeld naar de Ierse kwestie. Wij onderschatten de onderliggende emoties daar. Het is reëel dat het conflict weer gaat oplaaien als daar een harde grens komt.”

De academici zijn het erover eens dat de overgangsperiode tot 2020 niet lang genoeg is om de brexit af te ronden. „Dat weet de EU ook. Er wordt in het akkoord gesproken over 20xx”, zei Van der Vleuten.