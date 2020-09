‘Kans op deal tussen EU en Britten slechts 30 tot 40 procent’

De kans dat de Europese Unie en Groot-Brittannië erin slagen de brexit goed te regelen is slechts 30-40 procent. Deze kansberekening komt van hoge Britse functionarissen in Downing Street, melden The Times en The Spectator. De onderhandelingen over een overeenkomst over de brexit zijn vrijwel vastgelopen. Een van de belangrijkste geschilpunten lijken de Britse plannen voor staatshulp aan bedrijven. De Britse regering blijft er bijvoorbeeld bij dat het veel geld wil gaan pompen in onder meer de technologische sector.

Een ander heikel punt is de visserij. In Britse wateren wordt veel door vissers uit andere landen gevist en die voor een belangrijk deel afhankelijk van wat ze daar vangen. De regering in Londen wil in een deal met Brussel vastleggen dat het aandeel voor de Britse vissersboten in de totale vangst wordt verdubbeld van een kwart nu naar straks de helft van de totale opbrengst. De EU wil het liefst vasthouden aan de bestaande situatie.

Ongeveer 35 procent van de waarde van de vangst van Nederlandse vissers komt uit Britse wateren. Sommige vissen zoals haring en makreel worden voor het grootste deel in Britse wateren gevangen.

Het Verenigd Koninkrijk is al uit de EU gestapt, maar volgens de plannen blijft alles hetzelfde tot eind dit jaar, als er een overeenkomst moet zijn over de brexit. Zonder afspraken over de handelsrelaties komt er een ‘no-dealbrexit’ met mogelijk ernstige consequenties voor de economieën van de betrokken landen.