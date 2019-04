Kans klein op toespraak Trump Brits parlement

De kans is klein dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië in juni het Britse parlement zal toespreken, zoals zijn voorganger Barack Obama deed. De regering van Theresa May wil wel dat Trump een rede houdt, maar is bang dat de voorzitter van het Lagerhuis een verzoek daartoe zal afwijzen, aldus Britse media.

Voorzitter John Bercow heeft Trump voorafgaand aan diens bezoek vorig jaar scherp veroordeeld vanwege zijn politiek om migranten uit bepaalde moslimlanden de toegang tot de VS te ontzeggen. Hij verklaarde toen „fel tegen” een optreden van Trump in het parlement te zijn en niets wijst er op dat hij van mening is veranderd.

Buckingham Palace bepaalt of de president wordt uitgenodigd voor een toespraak voor Britse parlementsleden. Gevreesd wordt dat een weigering door parlementsvoorzitter Bercow het Britse koningshuis in verlegenheid zal brengen.