‘Kannibalistische seriemoordenaar’ gecremeerd in Thailand

Het lichaam van een vermeende kannibalistische seriemoordenaar is ruim zestig jaar na zijn dood gecremeerd in een Thaise tempel. Het gebalsemde lichaam van de man is tientallen jaren tentoongesteld.

De Thaise autoriteiten executeerden de destijds 32-jarige Si Quey Sae-Ung in 1959 nadat hij schuldig was bevonden aan de moord op zeven kinderen. Hij zou daarna delen van hun lichaam hebben opgegeten. De man sprak de beschuldigingen van kannibalisme tegen.

Het lichaam van Si Quey belandde na zijn dood in een glazen container in een medisch museum in Bangkok, waar hij volgens lokale media veel bekijks trok. Bij zijn lichaam hing tot vorig jaar ook een bordje met het opschrift „kannibaal”.

Si Quey groeide in Thailand uit tot een bekende historische figuur. In het land wordt inmiddels kritisch gekeken naar de veroordeling van de Chinese migrant. Die kreeg volgens nieuw onderzoek mogelijk geen eerlijk proces en meer dan 10.000 mensen tekenden een petitie om hem alsnog een laatste rustplaats te geven.