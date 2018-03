Kankerwaarschuwing bij koffie in Californië

Starbucks en andere koffiebedrijven moeten in de Amerikaanse staat Californië hun koffie voortaan voorzien van een onheilspellende waarschuwing tegen kanker. Een rechter in Los Angeles heeft dat bepaald vanwege een chemische stof die in koffie zit.

Volgens de rechter hebben de koffiebedrijven onvoldoende kunnen aantonen dat het gevaar van de chemische verbinding Acrylamide verwaarloosbaar is. De stof ontstaat bij het branden van koffie.

De koffie-industrie was door een kleine non-profitorganisatie aangeklaagd. Die wees erop dat in Californië wettelijk vastgelegd is dat bedrijven hun klanten moeten informeren als hun producten stoffen bevatten die het risico op kanker verhogen. De bedrijven hebben tot 10 april om beroep aan te tekenen.