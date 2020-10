Kandidaat-vicepresidenten Harris en Pence botsen over corona

Het verkiezingsdebat tussen tussen de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris en haar Republikeinse tegenstander Mike Pence is stukken ordentelijker verlopen dan het eerste presidentiële debat vorige week. De ‘running mates’ van president Donald Trump en Joe Biden, de Democratische kandidaat, botsten in Salt Lake City meerdere keren over de aanpak van het coronavirus door de regering-Trump.

Door de recente coronabesmetting van Trump kreeg het debat meer aandacht dan in afgelopen jaren en heeft het volgens waarnemers mogelijk meer invloed op de presidentsverkiezingen dan ooit tevoren.

Pence en senator Harris voerden onder meer strijd over het coronabeleid van de Amerikaanse regering, politiegeweld, de economie en de gevolgen van klimaatverandering. Doordat Trump (74) onlangs het virus opliep en zowel hij als Biden (77) door hun leeftijd tot de risicogroep behoren in de coronacrisis, was het voor beide vicepresidentskandidaten zaak te laten zien dat zij de teugels kunnen overnemen, mocht de president wegvallen.

Na het chaotisch verlopen debat tussen Trump en Biden, waarschuwde moderator Susan Page beide kandidaten dat zij de regels streng zou handhaven. „We willen een levendig debat. Maar Amerikanen verdienen een beschaafde discussie”, zei Page. De gemoederen liepen hier en daar echter wel degelijk op. Pence viel Harris en Page herhaaldelijk in de rede, maar niet op een schaal zoals Trump dat vorige week bij Biden deed.

Kijk het volledige debat terug in onderstaande video van CNN.

In zijn eerste woorden in het debat zei Pence het „een voorrecht” te vinden om met Harris op het podium te staan, ook al had zij kort daarvoor gesteld dat de corona-aanpak van de regering-Trump „de grootste mislukking” is in „de presidentiële geschiedenis van ons land”. Ook stelde zij dat de president de handelsoorlog met China heeft verloren en dat zij, als Biden het Witte Huis haalt, hervormingen in het Amerikaanse politiesysteem wil doorvoeren.

Pence wees China aan als schuldige voor de coronapandemie en sprak lovend over de inspanningen van de overheid om het virus uit te bannen, waaronder het besluit van Trump om in januari het reisverkeer vanuit China naar de VS aan banden te leggen.

Hij verweet Harris het vertrouwen in een coronavaccin publiekelijk te ondermijnen. „Als de doktoren ons vertellen dat we het moeten nemen, zal ik de eerste zijn om het te nemen”, zei Harris. „Maar als Donald Trump ons zegt het te nemen, dan doe ik dat niet.” Vicepresident Pence noemde haar uitspraak „gewetenloos”. „Stop politiek te bedrijven met mensenlevens.”