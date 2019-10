Kandidaat Salvini wint regionale verkiezing

De Italiaanse regeringspartijen hebben een gevoelige nederlaag geleden bij een regionale verkiezing in de regio Umbrië. Daar kreeg de kandidaat van de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini ruim 57 procent van de stemmen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De overwinning van rechts is pijnlijk voor de nieuwe regering van de centrumlinkse Democratische Partij (PD) en protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S). Die voormalige aartsrivalen schoven in Umbrië voor het eerst een gezamenlijke kandidaat naar voren bij een regionale verkiezing.

Umbrië, dat minder dan 900.000 inwoners heeft, is traditioneel een links bolwerk. Het krijgt nu Lega-politica Donatella Tesei als gouverneur. Zij kreeg ook steun van andere rechtse partijen. De kandidaat van de regeringspartijen, de partijloze Vincenzo Bianconi, bleef steken op ruim 37 procent van de stemmen.

Het resultaat is een opsteker voor de rechtse leider Salvini. Die zat met zijn Lega landelijk in een coalitie met M5S. Hij trok afgelopen zomer de stekker uit die samenwerking in de hoop landelijke verkiezingen af te dwingen. Zijn plan mislukte doordat M5S ging samenwerken met de PD.