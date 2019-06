Kandidaat-premier Hunt wil Johnson in regering

De Britse kandidaat-premier Jeremy Hunt heeft zijn rivaal Boris Johnson een belangrijke post in het vooruitzicht gesteld. „Natuurlijk zou ik Boris dolgraag in mijn kabinet willen hebben”, zei de minister van Buitenlandse Zaken op een partijbijeenkomst in Exeter.

Hunt en Johnson zijn de laatste overgebleven kandidaten om Theresa May op te volgen als minister-president en leider van de Conservatieve Partij. De circa 160.000 leden van die partij hebben nu het laatste woord over wie de nieuwe leider moet worden. Oud-burgemeester van Londen Johnson kwam eerder als favoriet bovendrijven in het eerste deel van de leiderschapsstrijd.

Minister Hunt was volgens de BBC vol lof over zijn tegenstander. „Boris heeft enorm veel talent. Hij heeft de loop van onze geschiedenis veranderd met zijn leiderschap van de Leave-campagne”, stelde de bewindsman, die toevoegde dat Johnson sowieso „een erg grote rol” moet houden.

Hunt zei ook dat hij bereid is om onder Johnson te werken als die de partijverkiezing wint. Zijn tegenkandidaat hield de boot echter af. Johnson sprak weliswaar zijn waardering uit voor Hunt, maar weigerde hem een baan te beloven. „Ik doe geen toezeggingen aan wie dan ook”, legde hij uit.