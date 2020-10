Kandidaat Hooggerechtshof VS houdt zich nogmaals op de vlakte

Amy Coney Barrett, die door de Amerikaanse president Donald Trump is genomineerd voor een zetel in het Hooggerechtshof, heeft zich op de derde hoorzitting in de Senaat opnieuw op de vlakte gehouden over onderwerpen die de Amerikaanse politiek diep splijten. Zo wilde Coney Barrett woensdag geen uitsluitsel geven op de vraag of president Trump zichzelf gratie kan verlenen voor eventuele misdaden. Dinsdag werd de kandidaat-hoge rechter al bevraagd over haar standpunten over onder meer abortus en de zorgverzekeringswet van de Obama-regering.

De kwestie of Trump zichzelf gratie kan verlenen, blijft volgens Coney Barrett een „open vraag”. Ze voegde daaraan toe dat het Hooggerechtshof „niet kan bepalen” of de president de beslissingen van het hof ook gehoorzaamt. Ze probeerde de Democraten gerust te stellen door te beloven dat ze met een open blik naar de zorgverzekeringswet bekend als Obamacare zal kijken.

Op de derde van de vier dagen waarin de Senaat haar ondervraagt, werd Coney Barett zo’n 8 uur gehoord. Donderdag bevraagt de Senaat getuigen voor en tegen haar uiteindelijke benoeming tot hoge rechter. De Republikeinen proberen voor het eind van deze maand Coney Barretts benoeming door de Senaat te laten goedkeren.

Trumps keuze voor de als zeer conservatief bekend staande Coney Barrett is omstreden onder de Democraten. Die zijn bang dat haar benoeming voor het leven de doodsteek kan betekenen voor onder meer Obamacare, het recht op abortus en de gelijke rechten van lhbt’ers.

Ook vinden zij dat Trump geen nieuwe hoge rechter moet benoemen zo kort voor de verkiezingen. In 2016 hield de Republikeinse meerderheid in de Senaat een door president Barack Obama voorgedragen kandidaat tegen omdat de Republikeinen een benoeming kort voor de presidentsverkiezingen niet kies vonden.

Trump en de hoogste Republikeinse senator Mitch McConnell willen de vacante zetel in het Hooggerechtshof voor de verkiezingen op 3 november opvullen. Die kwam vrij nadat de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg onlangs overleed. Dankzij de Republikeinse meerderheid in de Senaat is te verwachten dat Trump en McConnell hun zin zullen krijgen. De hoogste gerechtelijke instantie in de Verenigde Staten heeft dan een sterke conservatieve meerderheid.