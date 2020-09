Kamp van wanhoop werd kamp in puin

Ze waren al van huis en haard verdreven. Nu hebben ze zelfs geen tentdak meer boven het hoofd. Duizenden vluchtelingen in kamp Moria zitten aan de grond. In de nacht van dinsdag op woensdag ging een fors deel van het overvolle opvangkamp op het Griekse eiland Lesbos in vlammen op.

Kamp Moria. Kamp van wanhoop. Kamp in as. „De hopeloosheid straalt nu meer dan ooit af van de mensen die soms nog net een vuilsniszakje met spullen mee konden nemen”, zei een hulpverlener deze week. Eén lichtpunt in de droefenis: De brand verwoestte geen mensenlevens.

Hoe ontstond het vuur in het kamp waar recent het coronavirus opdook? De Griekse regering gaat ervan uit dat de branden zijn aangestoken door kampbewoners. Die zouden ook de brandweer hebben gehinderd. Was het een ultieme poging van de vluchtelingen uit de misère op Lesbos te ontsnappen?

De brand doet in Nederland de discussie over vluchtelingen oplaaien. De coalitie besloot honderd ontheemden van Lesbos te halen. Ter ‘compensatie’ mogen er honderd andere asielzoekers minder naar Nederland. Onbarmhartige koehandel, oordeelde links. Fik steken wordt beloond met een ticket naar Nederland, brieste Wilders.

De brand brengt mensen op de been. Zaterdag bepleiten honderden demonstranten in Amsterdam een humaner asielbeleid.