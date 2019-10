Kamp Libanese demonstranten aangevallen

Een tentenkamp van anti-regeringsdemonstranten in Libanon is dinsdag aangevallen. De aanvallers staken tenten in brand en vielen mensen fysiek aan. De daders, die waren gewapend met stokken, riepen bekende Hezbollah-leuzen.

Er was veel politie aanwezig in het gebied, maar de agenten grepen niet in. Zij zouden in het kielzog van de aanvallers het kamp zijn binnengegaan. Het tentenkamp is volledig verwoest door de aanvallers.

Eerder dinsdagmiddag zouden aanhangers van Hezbollah demonstranten bij een wegblokkade hebben aangevallen.

De demonstraties begonnen naar aanleiding van een aangekondigde belasting op berichtendiensten als WhatsApp. Vorige week kondigde de regering hervormingen aan, in de hoop dat de onrust zou afnemen. Actievoerders nemen daar geen genoegen mee. Zij eisen nu grootschalige hervormingen van het politieke systeem. Premier Saad al-Hariri maakt dinsdag waarschijnlijk bekend dat hij opstapt.