Kameroen vecht tegen afscheidingsbeweging

De Kameroense regering probeert een afscheidingsbeweging het hoofd te bieden die de afgelopen tijd actief is met aanslagen. Volgens Amnesty International zijn zeventien mensen omgekomen in het oplaaiende geweld.

De separatisten zijn afkomstig uit de Engelstalige regio’s in Kameroen, een land dat voornamelijk Franstalig is. Het land werd gevormd in 1961 door de samenvoeging van Frans- en Brits-Kameroen.

Regeringstroepen waren de afgelopen dagen actief in het Engelstalige gebied, waar zij zondag acht mensen doodschoten en meerdere anderen verwondden. In deze periode vieren de Engelstaligen juist hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.

Maar een afscheiding van het Franstalige deel zit er wat president Paul Biya betreft niet in. Hij heeft vorig jaar al demonstraties van separatisten verboden. Het bewind in de hoofdstad Yaoundé zou sindsdien regelmatig Engelstaligen hebben opgepakt en gedood.

Kameroen geldt in Afrika als een politiek stabiel land. Het drijft op zijn olie-industrie en landbouw. Biya is al sinds 1982 aan het bewind.