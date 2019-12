Kamala Harris uit presidentsrace Democraten

Kamala Harris stapt uit de race om de kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap bij de Democraten. Dat meldden bronnen rond het campagneteam van Harris. Ze maakte het nieuws kort daarna via Twitter zelf bekend.

Harris (55) is senator voor de staat Californië en werd aan het begin van de campagne gezien als een rijzende ster. In de opiniepeilingen maakte zij de afgelopen weken echter een duikeling. Ze zegde dinsdag een belangrijke fondsenwervingsbijeenkomst af in New York.

Harris meldde „met veel spijt maar ook met diepe dankbaarheid” uit de race te stappen. „Maar laat ik duidelijk zijn: ik blijf elke dag vechten voor waar deze campagne voor stond: gerechtigheid voor de mensen. Alle mensen”. In een e-mail aan haar supporters verklaarde ze ook dat er „simpelweg niet genoeg geld” was om verder te gaan.