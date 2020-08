Kamala Harris officieel kandidaat vice-president VS

De Amerikaanse senator Kamala Harris heeft woensdagavond (lokale tijd) de nominatie als kandidaat-vicepresident formeel geaccepteerd. Ze is de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis van de Verenigde Staten die namens een grote partij kandidaat is voor deze functie.

In de toespraak tot de Democratische conventie zei ze dat de „Verenigde Staten een president nodig hebben die alle Amerikanen bij elkaar brengt en het land niet verscheurt zoals de huidige president Donald Trump nu doet.”

„We hebben nu een president die tragedies gebruikt als politiek wapen. Joe Biden zal een president zijn die onze uitdagingen te lijf gaat. De weg die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn. We kunnen struikelen. Maar ik beloof u dat we moedig en eerlijk zullen handelen. We zullen de waarheid spreken. En we zullen handelen met hetzelfde vertrouwen in u dat we u vragen om in ons te plaatsen. Het gaat niet om Joe en ik, het gaat om ons allemaal.”

Joe Biden, die het op 3 november tegen Trump opneemt, zal donderdag zijn kandidatuur officieel accepteren met een toespraak tot de Democratische conventie en daarmee het vierdaagse evenement, dat zich voornamelijk online afspeelde, besluiten.

De Republikeinen houden vanaf maandag 24 augustus hun conventie, waarop net als vier jaar geleden Donald Trump en Mike Pence hun kandidatuur zullen accepteren. Ook deze bijeenkomst zal, vanwege het coronavirus, grotendeels zonder publiek en online worden gehouden.