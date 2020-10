Kamala Harris last reispauze in na besmetting manager

De Democratische vicepresidentskandidate Kamala Harris heeft haar reisplannen tot zondag geannuleerd, nu haar communicatiemanager positief is getest op het coronavirus. De running mate van Joe Biden voert tot die tijd online campagne.

Harris (55) werd zelf woensdag negatief getest, meldt haar campagneteam. Ze hoeft niet in quarantaine na de besmetting van communicatiedirecteur Liz Allen. Een crewlid van een vliegtuig waar ze in zat is ook positief getest. Harris is volgens haar team niet in nauw contact geweest met een van beiden. Uit voorzorg cancelt ze haar trips.