Kamala Harris is politicus van het midden

Na weken wikken en wegen heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden dinsdag zijn ”running mate” gepresenteerd: Kamala Harris.

Echt verrassend is de keus voor de 55-jarige senator uit Californië niet. De naam van Kamala Harris zong al een aantal weken rond. Ze voldeed aan drie punten op de profielschets: ze is vrouw, ze behoort tot de zwarte gemeenschap en de presidentskandidaat kent haar persoonlijk goed. De overleden zoon van Biden, Beau, heeft als procureur-generaal in Delaware een aantal jaren met Kamala Harris samengewerkt.

Hoewel er soms bijna pathetisch wordt gezegd dat de vicepresident (vp) slechts één hartslag van het ambt van president is verwijderd, komen velen nooit verder. Vrijwel nooit is de keus voor een vp beslissend voor de verkiezingen. Maar met Kamala Harris zou dat weleens anders kunnen lopen.

Biden is 77 jaar. Dat maakt hem kwetsbaar. Het is daarom niet uitgesloten dat Harris hem tussentijds moet vervangen. Bovendien wil Biden slechts tussenpaus zijn. Over vier jaar moeten de Democraten dus hoogstwaarschijnlijk met een nieuwe kandidaat komen. Dan heeft de vp van een zittende president een voorsprong. De keus voor Kamala Harris kan daardoor de opmaat zijn voor een jongere generatie die in 2024 de teugels in handen neemt.

Huwelijk

Kamala Harris is de dochter van een Jamaicaanse vader en Indiase moeder. Haar ouders leerden elkaar kennen tijdens hun studie. Toen Kamala zeven jaar was, scheidden haar ouders en zij werd nadien door haar moeder opgevoed. In godsdienstig opzicht betekende dit dat ze zowel naar een plaatselijke baptistengemeente als naar de hindoetempel in een naburige stad ging. In 2014 trouwde Kamala met de jurist Douglas Emhoff, waardoor ze ook de zorg kreeg voor de twee kinderen van haar man uit een eerder huwelijk.

Harris staat bekend als ambitieus. Ze was in bijna alles de eerste: ze was de eerste vrouwelijke officier van justitie in San Francisco en daarbij ook de eerste zwarte officier aldaar. Ze was de eerste vrouwelijke en ook de eerste zwarte procureur-generaal in Californië. In 2017 werd ze senator voor haar staat. En dan nu –mogelijk– de eerste vrouwelijke vp in de Amerikaanse geschiedenis.

In de Senaat heeft ze zich onderscheiden door haar zeer scherpe manier van ondervragen bij verhoren. Zo dreef ze in 2017 voormalig minister Jeff Sessions in het nauw toen ze hem verhoorde over de Russische inmenging bij de verkiezingen. Brett Kavanaugh voelde ze in 2018 geducht aan de tand over de beschuldiging van aanranding toen deze benoemd moest worden als opperrechter. In 2019 had minister William Barr het zwaar te verduren toen hij door Harris werd ondervraagd over de samenvatting van het rapport-Mueller.

Hoewel Kamala Harris zegt dat ze goed in staat is de belangen van de zwarte gemeenschap te verdedigen, werd haar als officier van justitie verweten dat haar harde aanpak van de criminaliteit vooral zwarten trof. Ook als aanklager viel ze op door zware straffen te eisen. Ze verzette zich tegen de afschaffing van de doodstraf in Californië. Opvallend was echter dat ze geen juridisch onderzoek begon vanwege schietpartijen waarbij politiemensen waren betrokken.

Marihuana

Toch is Kamala Harris niet in alle opzichten behoudend. Net als Biden profileert Harris zich als een politicus van het midden. Als senator spant ze zich in voor de legalisering van marihuana, voor hervorming van het politieapparaat en beperking van het particulier wapenbezit.

Als het gaat om het in Amerika zwaarbeladen thema abortus is Harris uitgesproken voorstander van volledige keuzevrijheid voor de vrouw. Zij heeft goede contacten met Planned Parenthood. Bij de prolifebeweging heeft Harris veel antipathie opgeroepen toen ze de prolifeactivist David Daleiden vervolgde die als undercover-journalist een documentaire maakte over foetaal weefsel bij de organisatie Planned Parenthood.

Harris is uitgesproken voorvechtster van de lhbt-emancipatie. Dankzij haar werd in Californië al in 2013 bepaald dat het homohuwelijk niet verboden kon worden omdat het strijdig zou zijn met de grondwet.