Kalmerende taal minister van Financiën Italië

De Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, heeft in een vraaggesprek beklemtoond niet met aftreden te hebben gedreigd en het nieuwe begrotingsdoel van de regering is geen schending van EU-regels. „Ik begrijp best dat de Europese Commissie (EC) bezorgd is, maar dit vormt geen bedreiging voor de EU.”

Trai sprak met Il Sole 24 Ore over de jongste begrotingsplannen die voor de Italiaanse staat duurder uitvallen dan Tria had gepland. Hij heeft erover onderhandeld met zijn regeringspartners. Het resultaat was volgens Italiaanse media een reden om aan te nemen dat „een verbitterde Tria” binnenkort boos opstapt als minister.

Maar Tria zei dat het nu beoogde begrotingstekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product is voortgekomen uit gewone politieke onderhandelingen. Tria zou in de onderhandelingen 1,6 procent als maximum hebben gezien. De EC heeft eerder aangedrongen op hooguit 1,8 procent.

Tria is een technocraat die door president Mattarella in de populistische coalitieregering is gemanoeuvreerd om op de centen te letten. De Italiaanse staat gaat gebukt onder een buitensporig hoge schuldenlast die in omvang ongeveer gelijk is aan 130 procent van het bruto binnenlands product.

De leiders van de regeringspartijen, de rechtse populist Matteo Salvini en Luigi di Maio van de protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S), meldden donderdag trots dat het begrotingstekort groter wordt dan voorzien. Ze gaan naar eigen zeggen geld pompen in de verlamde economie en verkiezingsbeloftes voor de armen waarmaken. In plaats van steeds minder uit te geven, willen ze dat de staat meer geld laat rollen, niet alleen in deze begroting (2019), maar ook nog zeker twee jaar daarna.

Zij wijzen erop dat het geld niet rolt in hun land. Er is al jaren nauwelijks economische groei en de bankensector wankelt onder een berg slechte leningen en geeft nauwelijks krediet. De staat zou op den duur beter af zijn als ze nu de economie aanwakkert. Maar volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, kan Rome zich niet nog meer schulden veroorloven. Hij betoogde in de Corriere della Sera dat de nieuwe begroting indruist tegen Europese regels en afspraken. De EC verwacht voor 15 oktober de nieuwe Italiaanse begroting te kunnen staven.