Kalm en inhoudelijk debat tussen Harris en Pence

Het debat tussen Kamala Harris en Mike Pence, de twee kandidaten voor het Amerikaanse vicepresidentschap, verliep woensdag ordentelijk. Het was ook inhoudelijker dan het eerste televisiedebat tussen Joe Biden en Donald Trump.

Harris en Pence gingen zich niet te buiten aan scheldkanonnades of verbale vernederingen. Aan het begin van het debat begroetten de twee rivalen elkaar zelfs met een zekere vriendelijkheid.

Toch was het tv-debat in Salt Lake City bepaald niet tam. Er waren momenten dat het er stevig aan toe ging. Af en toe wisten ze op slimme manier een tik aan de ander uit te delen. Zo zei Pence het een eer te vinden met senator Harris in debat te mogen. Hij zei dat het best spannend voor haar moest zijn. Zelf herinnerde hij het zich nog goed van vier jaar geleden. Daarmee onderstreepte hij impliciet meer ervaring te hebben dan zijn opponent.

Lastige vragen ontweken de twee ervaren debaters; venijnige aanvallen wisten ze te neutraliseren. Uit Harris’ optreden is wel op te maken dat de soms traag reagerende Biden in haar een felle waakhond heeft gevonden. En Pence blijkt een weloverwogen vertolker van de vaak ongepolijste boodschap van Trump te zijn.

Harris zette het debat direct op scherp door de aanpak van coronapandemie door de regering-Trump „het grootste falen van een Amerikaanse regering ooit” te noemen. Ze wees erop dat de president al in januari wist hoe dodelijk het virus is. „Pas midden maart werd er actie ondernomen. Alleen al op basis daarvan mag Trump niet herkozen worden”, aldus Harris.

Pence, zelf hoofd van de coronavirus taskforce van de regering, wees erop dat Trump al heel spoedig vluchten van en naar China schrapte. Dat heeft volgens Pence „honderdduizenden levens” gered. „We konden in die tijd het testbeleid opnieuw uitvinden. Er zijn er 115 miljoen uitgevoerd.” Ook wees hij op de levering van vele medische hulpmiddelen.

De vicepresident verweet Harris het vertrouwen in een coronavaccin publiekelijk te ondermijnen. „Als de doktoren ons vertellen dat we het moeten nemen, zal ik de eerste zijn om het te nemen”, zei Harris. „Maar als Donald Trump ons zegt het te nemen, dan doe ik dat niet.” Pence noemde haar uitspraak „gewetenloos.” „Stop politiek te bedrijven met mensenlevens.” Het coronabeleid bepaalde het eerste half uur van het debat. Nadien kwam het nauwelijks meer terug in de discussie.

Een tweede belangrijk thema was de benoeming van een nieuwe opperrechter. Biden en Harris willen dat deze procedure wordt uitgesteld. Pence verdedigde de voordracht van Amy Coney Barrett door Trump met het argument dat het bestuur van het land gewoon moet doorgaan. Hij vroeg Harris of de Democraten in de hoorzittingen geen punt wilden maken van het geloof van Barrett, zoals eerder bij een benoemingsprocedure was gebeurd. Harris gaf daarop geen direct antwoord, maar zei alleen dat zijzelf en Biden gelovig zijn.

Evenmin gaf ze duidelijk antwoord op de vraag van Pence of Biden na het eventueel toetreden van Barrett tot het hooggerechtshof het aantal opperrechters zou willen uitbreiden om het overwicht van conservatieven te breken. Wel zei ze in het debat uitgesproken voorstander te zijn van het zelfbeschikkingsrecht van aanstaande moeders.

Harris bracht ook de belastingaangiften van Trump ter sprake. Volgens recente berichten in The New York Times heeft de president enkele jaren voor zijn ambtsaanvaarding nauwelijks inkomstenbelasting betaald. Ook vindt Harris dat de Amerikaanse burgers moeten weten aan wie Trump geld verschuldigd is, nu bekend is dat hij een schuld van honderden miljoenen heeft. Pence stelde dat Trump „stapels” financiële opgaven heeft vrijgegeven en prees diens economisch beleid. Harris zei dat hij slechts voort had kunnen bouwen op de gezonde basis die Obama legde.

>>rd.nl/verkiezingenvs2020

Vlieg houdt gemoederen bezig

ANP

SALT LAKE CITY. Vicepresident Pence kreeg in het debat met Harris met een ongewenste gast te maken. Een grote vlieg kwam gedurende de confrontatie op zijn hoofd zitten. Dit tot hilariteit van veel mensen op sociale media.

Pence sprak tijdens het debat over raciale ongelijkheid en politiehervormingen, toen de vlieg de twee plexiglas platen die vanwege het coronavirus op het podium stonden wist te ontwijken en op het hoofd van de Republikein landde. Daar bleef het insect twee volle minuten zitten.

„Dit is een heel belangrijk debat, maar niemand gaat iets hiervan onthouden behalve die vlieg”, schreef een kijker op Twitter. „Die vlieg zat lang in het haar van Pence”, stelde Jason Kander uit Missouri. „Hij zou in quarantaine moeten.”