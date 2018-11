Kaliningrad heeft weer een synagoge

De opnieuw opgebouwde synagoge van Koningsbergen is donderdag officieel geopend in de Russische stad Kaliningrad. Het joodse gebedshuis in de destijds Duitse stad werd tachtig jaar geleden door de nationaal-socialisten verwoest tijdens Kristalnacht op 9 november 1938. De Russische opperrabbijn Berl Lasar beschouwt het gebouw als een teken van een vitaal en veilig joods leven in Rusland.

„Niemand bouwt synagogen als hij op gepakte koffers zit”, aldus Lasar volgens het Russische persbureau Tass. In West-Europese landen is het leven voor joden momenteel minder veilig dan in Rusland. Volgens de joodse gemeenschap wonen er ongeveer 5000 joden in de westelijke Russische Baltische Zee-enclave Kaliningrad.

Van Duitse zijde nam staatssecretaris Michael Roth (SPD) deel aan de ceremonie. „Het is onze plicht de herinnering aan het donkerste hoofdstuk uit de Duitse geschiedenis levend te houden door het samen te herdenken”, zei hij. De nieuwe synagoge is „een grote getuige van de terugkeer van het joodse leven in Kaliningrad”. Het herinnert ook aan de Duitse geschiedenis van de stad.

Tot 1938 was de Nieuwe Liberale Synagoge in Koningsbergen het spirituele centrum voor de joden in de Duitse provincie Oost-Pruisen en de Baltische staten.