Kalasjnikov blijkt waterpijp

De politie van Bielefeld is zondagmiddag uitgerukt omdat een verontruste burger een waterpijp aanzag voor een kalasjnikov. De ooggetuige sloeg alarm nadat hij vanuit zijn huis twee jongemannen bij de overburen naar binnen had zien gaan. Een van de verdachte figuren had volgens de beller een AK 47 over de schouder, de ander trok een rolkoffertje achter zich aan.

De politie, in Duitsland door de terreurdreiging nog altijd zeer op haar hoede, nam de melding serieus en kwam onmiddellijk in actie. De manschappen naderden het pand waar de ‘schutters’ zaten omzichtig en namen alle voorzorgsmaatregelen in acht bij het naar binnengaan.

Groot was de verbazing toen ze niet het verwachte automatische geweer aantroffen maar een uit de kluiten gewassen shisha met bijbehorende opbergkoffer. Ook de waterpijprokers keken raar op.