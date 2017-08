Kagame opnieuw verkozen tot president Rwanda

Paul Kagame heeft vrijdag zijn derde termijn als president van Rwanda veiliggesteld. Rwandezen kozen opnieuw massaal voor de 59-jarige Kagame, die met zijn RPF-militie in 1994 een einde aan de genocide in het Oost-Afrikaanse land maakte, en in 2000 voor het eerst president werd.

Bij de vorige twee verkiezingen won hij met meer dan 90 procent van de stemmen. Ook dit keer liegen de cijfers er niet om. „Het is duidelijk dat president Paul Kagame, die 98,66 procent (van de stemmen red.) heeft, voor staat”, zei de voorzitter van de kiesraad met enig gevoel voor understatement. 80 procent van de stemmen waren op dat moment geteld.

De voormalige rebellenleider dankt zijn populariteit volgens experts aan de stabiliteit en economische groei in het kleine land. De president is niet onomstreden. Critici verwijten hem de oppositie, media en vrijheid van meningsuiting aan banden te hebben gelegd.