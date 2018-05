Kabul weer opgeschrikt door aanslagen

Zeker negen mensen zijn om het leven gekomen door aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ook raakten ten minste zeventien personen gewond, zeggen de autoriteiten.

Aanvallers sloegen toe op meerdere plaatsen in de stad. Zo blies een aanslagpleger zich op bij een politiebureau in het westen van de stad. Daarna openden gewapende mannen het vuur. Volgens de autoriteiten kwamen daar zeker vier burgers en twee politiemensen om het leven. Ook vier extremisten zouden zijn gedood.

Later klonken explosies in een ander stadsdeel, waar veel bedrijven zijn gevestigd. Daar zouden zeker drie doden zijn gevallen. „Er was een enorme explosie. Daardoor raakte iedereen in paniek”, zei een getuige. „We probeerden het gebied te verlaten toen we nog een explosie en schoten hoorden.”