Kabul verscheurd door verdriet na aanslag

Kabul is gehuld in diepe rouw na de bloedige aanslag van zaterdag. Door een explosie kwamen 103 mensen om het leven en vielen er nog eens 235 gewonden. Het is daarmee de zwaarste aanslag in de Afghaanse hoofdstad in negen maanden.

Bij de aanslag werden naar nu duidelijk is geworden niet een maar twee nepambulances gebruikt. Een wagen werd opgeblazen door een zelfmoordterrorist toen deze werd staande gehouden bij een controlepost. De aanslag vond plaats in een van de best beveiligde stadsdelen.

De autoriteiten waarschuwen dat er nog meer aanslagen op handen kunnen zijn. De aanslag is opgeëist door de Taliban. „Als de Amerikaanse president Donald Trump doorgaat met zijn agressieve politiek en de loop van zijn wapen laat spreken, dan moet hij niet verwachten dat Afghanen als reactie bloemen gaan kweken.”

Maandag is een dag van nationale rouw afgeroepen in Afghanistan.