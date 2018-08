Kabul niet naar vredesgesprekken in Moskou

De Afghaanse regering heeft laten weten niet van plan te zijn naar een vredesconferentie in Moskou te gaan. Het Kremlin wilde 4 september gastheer zijn op een internationale conferentie over de slepende strijd in Afghanistan en wil daarvoor twaalf betrokken landen en de Taliban uitnodigen.

De Verenigde Staten hebben de uitnodiging al afgeslagen. De Afghaanse regering wil naar eigen zeggen direct met de Taliban onderhandelen en niet via een conferentie in Moskou. Het is niet waarschijnlijk dat die conferentie nu nog doorgaat.