Kabul kondigt bestand aan met Taliban

De Afghaanse regering heeft een bestand afgekondigd met de opstandige Taliban. President Ashraf Ghani zei dat het bestand maandag ingaat en dat daartoe is besloten in verband met het islamitische offerfeest komende week.

Ghani zei dat de Afghaanse regering zich aan het bestand zal houden zolang het wordt gerespecteerd door de Taliban. Het is niet duidelijk of de opstandelingen de wapens ook tijdelijk gaan neerleggen. Wel lieten de Taliban in een verklaring weten dat ze honderden gevangenen laten gaan.

De Amerikaanse ministerie van Defensie Mike Pompeo zei dat hij achter het bestand staat dat de regering in Kabul heeft afgekondigd. „Dit plan beantwoordt aan de duidelijke en aanhoudende oproep van het Afghaanse volk tot vrede”, liet Pompeo in een verklaring weten. Pompeo liet weten dat Washington bereid is om directe onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban te steunen. „Er zijn geen belemmeringen voor onderhandelingen. Het is tijd voor vrede.”

De afgelopen week is in de oostelijke stad Ghazni zwaar gevochten tussen Talibanstrijders enerzijds en politie en leger anderzijds. Onder de Afghaanse veiligheidstroepen vielen zeker 150 doden. Ook kwamen ruim negentig burgers om. Ook de Taliban hebben grote verliezen geleden, maar het is onbekend hoeveel strijders door de strijd in Ghazni zijn gedood.