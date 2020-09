Kabinetsformatie België vertraagd door coronabesmetting

De zeven Belgische partijen die onderhandelen over een nieuwe regering krijgen wat meer tijd om het eens te worden. Koning Filip gunt hun tien dagen respijt omdat de onderhandelingen vertraging hebben opgelopen door de besmetting van een van de twee informateurs met het coronavirus.

Informateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zouden vrijdag verslag uitbrengen bij de koning. Het was de bedoeling dan meteen een formateur naar voren te schuiven, die de formatie tot een goed einde zou moeten brengen en vervolgens de nieuwe regering zou gaan leiden. Ze worden nu op 21 september op het paleis met hun eindverslag verwacht.

De onderhandelaars zitten in quarantaine tot duidelijk is of Lachaert het virus aan hen heeft doorgegeven. Ze kunnen pas volgende week vrijdag weer bijeenkomen, al overleggen ze in de tussentijd wel op afstand.

De interim-regering van premier Sophie Wilmès blijft nog twee weken langer aan, tot 1 oktober. Dan hopen de zeven partijen een nieuwe ploeg te presenteren.