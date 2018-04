Kabinet bij herdenking Armeense genocide

Het kabinet is dinsdag voor het eerst aanwezig in Armenië bij de herdenking van de Armeense genocide van ruim honderd jaar geleden. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) is erbij nadat de Tweede Kamer hierop had aangedrongen.

In 1915 werden in het toenmalige Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Turkije ontkent dat er sprake was van doelbewuste volkerenmoord. De Tweede Kamer erkende de genocide in februari en vroeg het kabinet toen ook naar de herdenking in Armenië te gaan.

Elke vijf jaar zal nu een kabinetslid aanwezig zijn bij de herdenking in Jerevan. Nederland is eerder wel met een ambassadeur en een Tweede Kamerlid bij deze herdenking geweest. Het kabinet erkent de genocide met zijn aanwezigheid niet. Het blijft spreken van de kwestie van de Armeense genocide.

In Nederland wordt de genocide op deze dag herdacht in Assen bij het Armeens monument. De herdenking is georganiseerd door de Samenwerkende Armeense Organisaties.