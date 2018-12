Kabinet België lijkt migratiepact te overleven

De regering van de Belgische premier Charles Michel lijkt de ondertekening van het internationale migratiepact te overleven. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) stapt volgens fractievoorzitter Peter De Roover niet uit het coalitiekabinet als Michel naar Marrakesh gaat en zijn handtekening onder het pact zet.

De N-VA is fel tegenstander van het akkoord over migratie, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid erdoor zou kunnen verliezen. Premier Michel en de drie andere coalitiepartijen zijn voorstander van het akkoord. Dat ondermijnt volgens hen op geen enkele manier het eigen migratiebeleid.

In het pact staan richtlijnen voor de omgang met de stroom migranten. Het 34 pagina’s tellende akkoord, dat voluit het ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen komen. Het moet komende week op een topconferentie in Marrakesh worden beklonken.

