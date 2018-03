Kaapstad nog later zonder water

Kaapstad verwacht dat de gevreesde ‘Dag Nul’ langer op zich laat wachten. Als regenval uitblijft, komt vermoedelijk op 27 augustus geen water meer uit de kraan in de miljoenenstad. Inwoners moeten zich dan bij distributiepunten melden om waterrantsoenen te krijgen.

De gemeente voorspelde vorige maand nog dat „de dag waarop we mogelijk in de rij moeten staan voor water” op 9 juli zou aanbreken. De herziene datum valt binnen de gebruikelijke „regenperiode”. De gemeente houdt er daarom rekening mee dat er toch neerslag valt.

„Vooropgesteld dat we onze inspanningen om water te besparen doorzetten, kan Dag Nul dit jaar helemaal worden vermeden”, melden de lokale autoriteiten in een verklaring. De problemen worden veroorzaakt door de aanhoudende droogte. De stuwmeren die de stad van water voorzien raakten daardoor steeds leger. De autoriteiten riepen inwoners op hun waterconsumptie te beperken tot 50 liter per dag.